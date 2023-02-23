Filip Kozlowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kozlowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Kozlowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Kozlowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Kozlowski 11 Temmuz 1995 tarihinde Inowrocław şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Filip Kozłowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Kozlowski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Filip Kozlowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Kozlowski'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Kozlowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Kozlowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Kozlowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Kozlowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2014 yılında Pogon Szczecin

6 Şubat 2015 yılında Rozwój Katowice

30 Haziran 2016 yılında Pogon Szczecin

15 Temmuz 2016 yılında Chojniczanka

31 Aralık 2016 yılında Pogon Szczecin

5 Şubat 2017 yılında Rozwój Katowice

18 Temmuz 2017 yılında Elana Torun

5 Ağustos 2020 yılında GKS Katowice

1 Temmuz 2022 yılında Skra Czesto.

Filip Kozlowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Kozlowski şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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