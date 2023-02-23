Filip Kramarz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kramarz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Kramarz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Kramarz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Kramarz 22 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Filip Kramarz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Kramarz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FF_MG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Kramarz'nin Cracovia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Kramarz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Kramarz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Filip Kramarz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Kramarz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Cracovia II

20 Temmuz 2021 yılında Cracovia

Filip Kramarz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Kramarz şuan Cracovia takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.