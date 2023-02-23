Filip Krastev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Krastev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Krastev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Krastev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Filip Krastev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Krastev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Krastev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Krastev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Krastev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Krastev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Krastev 15 Ekim 2001 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Кръстев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Krastev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Filip Krastev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Krastev'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Krastev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fufu_krastev/

Filip Krastev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Krastev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Filip Krastev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Krastev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2020 yılında Lommel SK

2 Temmuz 2020 yılında Slavia Sofia

31 Aralık 2020 yılında Lommel SK

28 Ocak 2021 yılında Troyes

26 Ağustos 2021 yılında Lommel SK

27 Ağustos 2021 yılında SC Cambuur

24 Ocak 2022 yılında Lommel SK

27 Ocak 2022 yılında Levski Sofia

30 Haziran 2023 yılında Lommel SK

Filip Krastev kimdir

Filip Krastev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Krastev şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Slavia Sofia (2010-2018)

Filip Krastev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Filip Krastev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
İvaylo Chochev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Chochev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvaylo Chochev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Chochev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Azatskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Azatskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Azatskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Azatskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Ohene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Ohene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Ohene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Ohene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Marcjanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Marcjanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Marcjanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Marcjanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi