Filip Krastev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Krastev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Krastev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Krastev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Krastev 15 Ekim 2001 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Кръстев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Krastev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Filip Krastev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Krastev'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Krastev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fufu_krastev/

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Filip Krastev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Krastev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Filip Krastev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Krastev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2020 yılında Lommel SK

2 Temmuz 2020 yılında Slavia Sofia

31 Aralık 2020 yılında Lommel SK

28 Ocak 2021 yılında Troyes

26 Ağustos 2021 yılında Lommel SK

27 Ağustos 2021 yılında SC Cambuur

24 Ocak 2022 yılında Lommel SK

27 Ocak 2022 yılında Levski Sofia

30 Haziran 2023 yılında Lommel SK

Filip Krastev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Krastev şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Krastev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slavia Sofia (2010-2018)

Bulgaristan takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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