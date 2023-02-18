Filip Krovinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Krovinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Krovinovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Krovinovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Krovinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Krovinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Krovinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Krovinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Krovinovic 29 Ağu 1995 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Krovinović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Krovinovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marjan Sisic yapmaktadır. Filip Krovinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Krovinovic'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Krovinovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/filipkrovinovic/

Filip Krovinovicboyu ve yaşı kaç

Filip Krovinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Krovinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Filip Krovinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Krovinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2007 yılında Din. Zagreb Jgd

28 Ağu 2009 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2010 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2012 yılında NK Zagreb U19

1 Aralık 2012 yılında NK Zagreb

30 Ağu 2015 yılında Rio Ave FC

1 Temmuz 2017 yılında Benfica

5 Temmuz 2019 yılında West Brom

31 Temmuz 2020 yılında Benfica

29 Eylül 2020 yılında West Brom

21 Ocak 2021 yılında Benfica

22 Ocak 2021 yılında Nottm Forest

30 Haziran 2021 yılında Benfica

20 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

Filip Krovinovic kimdir

Filip Krovinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Krovinovic şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lokomotiva Zagreb (2004-2007), GNK Dinamo Zagreb (2007-2009), NK Zagreb (2009-2012)

Filip Krovinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Filip Krovinovic nereli

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