Filip Krstic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Krstic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Krstic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Krstic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Krstic 29 Ağu 1997 tarihinde Prokuplje şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Krstić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Krstic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Krstic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Krstic'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Krstic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Krstic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Krstic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Krstic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paracin

30 Haziran 2017 yılında Napredak

31 Ağu 2017 yılında Paracin

16 Ocak 2019 yılında Borac Paracin

1 Temmuz 2019 yılında Prokuplje

1 Ağu 2020 yılında Buducnost Po

9 Şubat 2022 yılında Trayal

Filip Krstic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Krstic şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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