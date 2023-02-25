Filip Kurto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kurto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Kurto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Kurto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Kurto 14 Haziran 1991 tarihinde Olsztyn şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Kurto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Asset Management yapmaktadır. Filip Kurto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 26 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Kurto'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Kurto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Kurto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Kurto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Kurto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2009 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2012 yılında Roda JC

24 Temmuz 2014 yılında FC Dordrecht

1 Temmuz 2015 yılında Excelsior

1 Temmuz 2017 yılında Roda JC

18 Temmuz 2018 yılında Wellington P.

1 Temmuz 2019 yılında Western United

26 Ekim 2021 yılında Macarthur

Filip Kurto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Kurto şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Kurto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Naki Olsztyn, OKS 1945 Olsztyn, Warmia Olsztyn, Promien Opalenica

Polonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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