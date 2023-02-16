Filip Kusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Kusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Kusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Kusic 3 Haziran 1996 tarihinde Augsburg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Кусић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Kusic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Filip Kusic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Kusic'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Kusic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/filipovic36_/

Filip Kusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Kusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Kusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Kusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Mainz 05 U17

1 Temmuz 2013 yılında E. Cottbus U19

1 Temmuz 2014 yılında E. Cottbus II

1 Temmuz 2015 yılında FCO Neugersdorf

1 Temmuz 2016 yılında 1.FC Köln II

10 Temmuz 2018 yılında Aue

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

26 Ekim 2020 yılında Türkgücü Münch.

16 Ağu 2022 yılında FSV Zwickau

Filip Kusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Kusic şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Kusic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SG 1898 Partenheim, TuS 1899 Jugenheim, TSV Leitershofen (2001-2003), Hassia Bingen (2003-2008), 1.FSV Mainz 05 (2008-2013), FC Energie Cottbus (2013-2014)

Sırbistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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