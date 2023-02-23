Filip Lesniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Lesniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Lesniak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Lesniak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Lesniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Lesniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Lesniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Lesniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Lesniak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Lesniak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Lesniak 14 Mayıs 1996 tarihinde Košice şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Lesniak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UFMG yapmaktadır. Filip Lesniak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Filip Lesniak'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Lesniak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Lesniak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Lesniak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Lesniak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2014 yılında Tottenham U21

12 Temmuz 2016 yılında Slovan Liberec

1 Ocak 2017 yılında Tottenham U23

1 Temmuz 2017 yılında Aalborg BK

12 Temmuz 2019 yılında Silkeborg IF

31 Temmuz 2020 yılında Aalborg BK

1 Ağustos 2020 yılında Wisla Plock

Filip Lesniak kimdir

Filip Lesniak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Lesniak şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Filip Lesniak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Filip Lesniak nereli

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