Filip Malbasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Malbasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Malbasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Malbasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Malbasic 18 Kasım 1992 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Малбашић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Malbasic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Friends & Football International LLC yapmaktadır. Filip Malbasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Malbasic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Malbasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Malbasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Filip Malbasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Malbasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rad Belgrad

5 Temmuz 2012 yılında Hoffenheim

6 Temmuz 2013 yılında Partizan

30 Haziran 2014 yılında Hoffenheim

14 Ağu 2014 yılında Lechia Gdansk

30 Haziran 2015 yılında Hoffenheim

21 Ocak 2016 yılında Vojvodina

22 Ağu 2017 yılında CD Tenerife

30 Ocak 2020 yılında Cádiz CF

21 Temmuz 2020 yılında CD Tenerife

4 Ağu 2020 yılında Cádiz CF

31 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2022 yılında Burgos CF

26 Temmuz 2022 yılında Vojvodina

Filip Malbasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Malbasic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Malbasic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OFK Belgrad (bis 2008)

Sırbistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 5 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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