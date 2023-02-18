Filip Manojlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Manojlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Manojlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Manojlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Manojlovic 25 Nisan 1996 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Манојловић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Manojlovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Filip Manojlovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Manojlovic'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Manojlovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/filipmanojlovic/

Filip Manojlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Manojlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Filip Manojlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Manojlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kızılyıldız

6 Ağu 2014 yılında Sopot

30 Haziran 2015 yılında Kızılyıldız

30 Temmuz 2015 yılında FK Bezanija

30 Haziran 2016 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2016 yılında Backa

30 Ağu 2016 yılında Kızılyıldız

21 Temmuz 2017 yılında Getafe

26 Temmuz 2018 yılında Panionios

30 Haziran 2019 yılında Getafe

28 Eylül 2020 yılında UD Sanse

5 Ağu 2021 yılında Spartak

Filip Manojlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Manojlovic şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Filip Manojlovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 1 numaralı formasıyla 29 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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