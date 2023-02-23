Filip Marchwinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Marchwinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Marchwinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Marchwinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Marchwinski 10 Ocak 2002 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Filip Marchwiński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Marchwinski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Branchini Associati S.p.A. yapmaktadır. Filip Marchwinski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 12 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Filip Marchwinski'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Marchwinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Marchwinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Filip Marchwinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Marchwinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mart 2018 yılında Lech U19

12 Aralık 2018 yılında Lech Poznan

Filip Marchwinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Marchwinski şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Marchwinski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UKS Skórzewo, Lech Poznań

Polonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 11 numaralı formasıyla 28 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 7 gol atmıştır.

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