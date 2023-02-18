Filip Markisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Markisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Markisic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Markisic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Markisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Markisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Markisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Markisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Markisic 19 Nisan 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Маркишић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Markisic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Markisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Markisic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Markisicboyu ve yaşı kaç

Filip Markisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Markisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Markisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Markisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FK Brodarac

1 Temmuz 2017 yılında Pazova

1 Ağu 2018 yılında Radnicki 1923

30 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2019 yılında Dobanovci

9 Şubat 2022 yılında Zarkovo

18 Ağu 2022 yılında Rad Belgrad

Filip Markisic kimdir

Filip Markisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Markisic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Partizan Belgrade

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Filip Markisic nereli

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