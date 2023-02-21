Filip Matousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Matousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Matousek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Matousek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Matousek 12 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Matoušek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Matousek Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Matousek'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Matousek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Matousek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Matousek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Matousek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dukla Prag U19

1 Temmuz 2020 yılında Dukla B

1 Temmuz 2022 yılında Dukla Prag

Filip Matousek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Matousek şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Loko Vltavín (2007 - 2009)SK Roztoky (2009 - 2011)FK Dukla Praha (2011 - 2020)

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