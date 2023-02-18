Filip Mekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Mekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Mekic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Mekic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Mekic 13 Eylül 2002 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Mekić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Mekic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LSA yapmaktadır. Filip Mekic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Mekic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Mekic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Mekic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Mekic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Mekic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

12 Şubat 2018 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2020 yılında NK Osijek II

13 Ekim 2020 yılında NK Dugopolje

19 Ocak 2021 yılında NK Osijek II

30 Temmuz 2021 yılında NK Varazdin

4 Ağu 2022 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2023 yılında NK Varazdin

Filip Mekic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Mekic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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