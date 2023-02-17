Filip Mellbin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Mellbin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Mellbin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Mellbin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Mellbin 3 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Mellbin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Mellbin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Mellbin'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Mellbin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Mellbin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Filip Mellbin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Mellbin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Akademisk U19

1 Temmuz 2022 yılında Naestved IF

1 Ocak 2023 yılında Naestved BK

Filip Mellbin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Mellbin şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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