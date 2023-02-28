Filip Mielke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Mielke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Mielke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Mielke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Mielke 9 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Mielke Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Filip Mielke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Mielke'nin FK Zeleziarne Podbrezova U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Mielke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Mielke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Mielke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Mielke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2020 yılında Podbrez. Youth

1 Temmuz 2022 yılında Podbrezova U19

Filip Mielke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Mielke şuan FK Zeleziarne Podbrezova U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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