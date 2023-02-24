Filip Mikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Mikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Mikic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Mikic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Mikic 16 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Filip Mikić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Mikic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Mikic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 12 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Mikic'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Mikic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Mikic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Mikic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Mikic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2021 yılında Kozarska Dubica

12 Haziran 2022 yılında Rudar Prijedor

Filip Mikic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Mikic şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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