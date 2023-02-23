Filip Mikrut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Mikrut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Mikrut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Mikrut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Mikrut 3 Ekim 2003 tarihinde Rzeszów şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Filip Mikrut şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Mikrut Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Mikrut'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Mikrut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Mikrut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Filip Mikrut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Mikrut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Resovia II

21 Temmuz 2022 yılında Resovia

Filip Mikrut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Mikrut şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.