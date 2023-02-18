Filip Mirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Mirkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Mirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Mirkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Mirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Mirkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Mirkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Mirkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Mirkovic 3 Nisan 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Мирковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Mirkovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Mirkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Mirkovic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Mirkovicboyu ve yaşı kaç

Filip Mirkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Mirkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Mirkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Mirkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Zarkovo

1 Ocak 2020 yılında FK Brodarac

1 Ağu 2020 yılında BASK Belgrad

10 Şubat 2022 yılında Radnicki Obrenovac

20 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

Filip Mirkovic kimdir

Filip Mirkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Mirkovic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fk Cukaricki ,Fk Bask

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Filip Mirkovic nereli

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