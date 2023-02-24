Filip Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Mitrovic 17 Kasım 1993 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Mitrovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JA Sportmarketing yapmaktadır. Filip Mitrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Mitrovic'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2014 yılında FK Bokelj

21 Ocak 2015 yılında Mogren

21 Temmuz 2015 yılında B. Podgorica

16 Şubat 2018 yılında Rudar Pljevlja

24 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2019 yılında Tyumen

1 Temmuz 2019 yılında Chindia

28 Ağustos 2019 yılında Novi Pazar

14 Şubat 2020 yılında Kom Podgorica

4 Ağustos 2020 yılında Sutjeska Niksic

25 Ocak 2021 yılında Backa

1 Temmuz 2021 yılında Sutjeska Niksic

1 Temmuz 2022 yılında FK Iskra

Filip Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Mitrovic şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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