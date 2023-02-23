Filip Mladenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Mladenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Mladenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Mladenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Mladenovic 15 Ağustos 1991 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Mлaдeнoвић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Mladenovic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Filip Mladenovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 21 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Filip Mladenovic'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Mladenovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/filipmladenovic25/

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Filip Mladenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Mladenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Filip Mladenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Mladenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Borac Cacak

17 Aralık 2011 yılında Kızılyıldız

22 Kasım 2013 yılında Kulüpsüz

13 Mart 2014 yılında BATE Borisov

5 Ocak 2016 yılında Köln

1 Ocak 2017 yılında Standard Liège

27 Ocak 2018 yılında Lechia Gdansk

21 Temmuz 2020 yılında Legia Varşova

Filip Mladenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Mladenovic şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Mladenovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Borac Cacak (-2010)

Sırbistan takımında 25 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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