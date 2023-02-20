Filip Moller Delaveris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Moller Delaveris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Moller Delaveris kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Moller Delaveris ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Moller Delaveris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Moller Delaveris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Moller Delaveris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Moller Delaveris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Moller Delaveris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Moller Delaveris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Moller Delaveris 10 Aralık 2000 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Filip Møller Delaveris şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Moller Delaveris Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Filip Moller Delaveris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 12 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Moller Delaveris'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Moller Delaveris Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/filipdelaveris/

Filip Moller Delaveris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Moller Delaveris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Moller Delaveris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Moller Delaveris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Odds BK II

30 Temmuz 2018 yılında Odds BK

31 Ocak 2020 yılında Vitesse

28 Ocak 2021 yılında Brann

23 Mayıs 2022 yılında KFUM Oslo

31 Aralık 2022 yılında Brann

12 Şubat 2023 yılında J-Södra IF

30 Kasım 2023 yılında Brann

Filip Moller Delaveris kimdir

Filip Moller Delaveris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Moller Delaveris şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IF Ready (-2013), FK Lyn Oslo (2013-2016), Odds BK (2016-2018)

Filip Moller Delaveris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U20 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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Filip Moller Delaveris nereli

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