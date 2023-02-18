Filip Mrzljak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Mrzljak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Mrzljak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Mrzljak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Mrzljak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Mrzljak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Mrzljak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Mrzljak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Mrzljak 16 Nisan 1993 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Mrzljak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcel Kacinari yapmaktadır. Filip Mrzljak, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Mrzljak'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Mrzljakboyu ve yaşı kaç

Filip Mrzljak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Mrzljak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Filip Mrzljak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Mrzljak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2010 yılında Din. Zagreb U19

12 Ağu 2011 yılında Radnik Sesvete

30 Haziran 2012 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2012 yılında NK Lokomotiva

16 Şubat 2015 yılında Pandurii

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2019 yılında FC Dinamo

10 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

3 Kasım 2020 yılında Ufa

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2023 yılında HNK Gorica

Filip Mrzljak kimdir

Filip Mrzljak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Mrzljak şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

GNK Dinamo Zagreb (2004-2011)

Filip Mrzljak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Filip Mrzljak nereli

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