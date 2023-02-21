Filip Mucha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Mucha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Mucha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Mucha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Mucha 4 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Mucha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Mucha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Mucha'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Mucha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Mucha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Mucha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Mucha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında HFK Olomouc B

1 Temmuz 2012 yılında 1.HFK Olomouc

19 Temmuz 2012 yılında Mikulovice

31 Aralık 2012 yılında 1.HFK Olomouc

19 Mart 2013 yılında HS Kromeriz

30 Haziran 2013 yılında 1.HFK Olomouc

11 Temmuz 2013 yılında FK Mohelnice

30 Haziran 2014 yılında 1.HFK Olomouc

20 Mart 2018 yılında Val. Mezirici

24 Ağustos 2018 yılında Frydek-Mistek

5 Şubat 2019 yılında 1.SK Prostejov

3 Ocak 2022 yılında Teplice

Filip Mucha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Mucha şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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