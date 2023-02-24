Filip Najdovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Najdovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Najdovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Najdovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Najdovski 13 Eylül 1992 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Филип Hajдoвcки şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Najdovski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ab9sportmanagement yapmaktadır. Filip Najdovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 12 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Filip Najdovski'nin KF Tirana ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Najdovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Najdovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Najdovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Najdovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Napredok Kicevo

17 Ocak 2015 yılında Teteks Tetovo

31 Ağustos 2016 yılında Pobeda Prilep

1 Temmuz 2018 yılında Vardar

12 Ağustos 2020 yılında KF Tirana

Filip Najdovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Najdovski şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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