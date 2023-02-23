Filip Nawrocki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Nawrocki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Nawrocki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Nawrocki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Nawrocki 28 Mart 1998 tarihinde Jarocin şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Filip Nawrocki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Nawrocki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE GROUP yapmaktadır. Filip Nawrocki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Nawrocki'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Nawrocki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Nawrocki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Nawrocki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Nawrocki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lech Poznan II

6 Temmuz 2021 yılında Ruch Chorzow

Filip Nawrocki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Nawrocki şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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