Filip Nemecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Nemecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Nemecek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Nemecek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Nemecek 14 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Němeček şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Nemecek Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin B futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Filip Nemecek'nin FC Trinity Zlin B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Filip Nemecek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Nemecek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında FC Zlin U19
1 Temmuz 2020 yılında FC Zlin B
Filip Nemecek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Nemecek şuan FC Trinity Zlin B takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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