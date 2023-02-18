Filip Nikola Ostojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Nikola Ostojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Nikola Ostojic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Nikola Ostojic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Nikola Ostojic 6 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Nikola Ostojic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Nikola Ostojic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Nikola Ostojic'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Nikola Ostojic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Nikola Ostojic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Nikola Ostojic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Nikola Ostojic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında NK Domzale U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Domzale

23 Temmuz 2021 yılında NK Dob

31 Aralık 2021 yılında NK Domzale

15 Şubat 2022 yılında ND Ilirija

30 Haziran 2022 yılında NK Domzale

28 Temmuz 2022 yılında NK Brinje Grosuplje

Filip Nikola Ostojic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Nikola Ostojic şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Filip Nikola Ostojic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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