Filip Novotny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Novotny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Novotny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Novotny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Novotny 17 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Novotný şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Novotny Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Filip Novotny'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Novotny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Novotny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Novotny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Novotny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Litomericko

18 Temmuz 2014 yılında Usti nad Labem

1 Ocak 2016 yılında Jihlava

20 Şubat 2018 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2018 yılında Jihlava

3 Ağustos 2020 yılında Hradec Kralove

Filip Novotny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Novotny şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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