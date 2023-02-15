Filip Olsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Olsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Olsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Olsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Olsson 24 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Olsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eriksson Management Scandic yapmaktadır. Filip Olsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Olsson'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Olsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filip Olsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Olsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Olsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Eslövs BK

12 Ocak 2019 yılında Landskrona

8 Ocak 2022 yılında Sirius

Filip Olsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Olsson şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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