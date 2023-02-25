Filip Ozobic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Ozobic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Ozobic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Ozobic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Ozobic 8 Nisan 1991 tarihinde Bjelovar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Azerbaycan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Ozobić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Ozobic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Filip Ozobic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Filip Ozobic'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Ozobic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/filipozobic48/

Filip Ozobic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Ozobic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Filip Ozobic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Ozobic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Spartak II

1 Mart 2008 yılında NK Zadar

31 Aralık 2008 yılında Spartak II

1 Mart 2009 yılında NK Zadar

30 Haziran 2009 yılında Spartak II

1 Ocak 2012 yılında Hajduk Split

30 Haziran 2013 yılında Spartak II

6 Eylül 2013 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2016 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2018 yılında Karabağ

Filip Ozobic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Ozobic şuan Karabağ takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Ozobic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Mladost Ždralovi

Azerbaycan takımında 19 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

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