Filip Pajovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Pajovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Pajovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Pajovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Pajovic 30 Temmuz 1993 tarihinde Zrenjanin şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Пajoвић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Pajovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Filip Pajovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 13 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Filip Pajovic'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Pajovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Pajovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Pajovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Pajovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Vojvodina II

1 Ocak 2011 yılında Vojvodina

1 Eylül 2011 yılında Videoton FC

16 Ağustos 2012 yılında Puskás AFC

31 Aralık 2012 yılında Videoton FC

1 Şubat 2016 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2016 yılında Videoton FC

12 Temmuz 2016 yılında Čukarički

13 Temmuz 2017 yılında Újpest FC

Filip Pajovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Pajovic şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Pajovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Banat Zrenjanin (2006-2008), FK Vojvodina (2008-2010)

Sırbistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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