Filip Panjeskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Panjeskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Panjeskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Panjeskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Panjeskovic 16 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Panjeskovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JH Sport Agency yapmaktadır. Filip Panjeskovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Panjeskovic'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Panjeskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Panjeskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Panjeskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Panjeskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lyngby BK U19

1 Ağu 2020 yılında Lyngby BK

25 Temmuz 2022 yılında Hilleröd F

Filip Panjeskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Panjeskovic şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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