Filip Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Petrovic 12 Mayıs 2002 tarihinde Vranje şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Петровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Petrovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Petrovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Petrovic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2021 yılında Radnik

Filip Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Petrovic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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