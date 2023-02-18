Filip Pobi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Pobi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Pobi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Pobi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Pobi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Pobi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Pobi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Pobi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Pobi 15 Ağu 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Pobi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Pobi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Pobi'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Pobiboyu ve yaşı kaç

Filip Pobi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Pobi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Pobi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Pobi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2011 yılında R. Sesvete Jgd

13 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U19

5 Ekim 2020 yılında Milan U19

30 Haziran 2021 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

10 Ekim 2022 yılında Hrv Dragovoljac

Filip Pobi kimdir

Filip Pobi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Pobi şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Filip Pobi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Filip Pobi nereli

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