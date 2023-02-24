Filip Racic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Racic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Racic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Racic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Racic 15 Şubat 2003 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Filip Račić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Racic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Racic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Racic'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Racic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Racic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Racic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Racic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Banja Luka U17

1 Temmuz 2020 yılında Banja Luka U19

17 Şubat 2021 yılında Ljubic Prnjavor

28 Temmuz 2021 yılında Zeljeznicar BL

21 Şubat 2022 yılında Banja Luka U19

1 Temmuz 2022 yılında B. Banja Luka

15 Temmuz 2022 yılında S. Novi Grad

31 Aralık 2022 yılında B. Banja Luka

Filip Racic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Racic şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Filip Racic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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