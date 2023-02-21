Filip Rada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Rada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Rada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Rada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Rada 5 Eylül 1984 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Rada Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SCORE yapmaktadır. Filip Rada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 1 Temmuz 2007 tarihinde katılmıştır. Filip Rada'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Rada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Rada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Rada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Rada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Sparta Praha B

4 Mart 2004 yılında SC Xaverov

6 Ağustos 2004 yılında Uhelne sklady

10 Mart 2005 yılında Vysehrad

28 Temmuz 2005 yılında Bohemians 1905

30 Eylül 2005 yılında Ml. Boleslav B

27 Temmuz 2006 yılında Chmel Blsany

1 Temmuz 2007 yılında Dukla Prag

Filip Rada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Rada şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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