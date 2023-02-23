Filip Rejczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Rejczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Rejczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Rejczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Rejczyk 20 Nisan 2006 tarihinde Stalowa Wola şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Rejczyk Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Rejczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Rejczyk'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Filip Rejczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Rejczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mayıs 2022 yılında Legia U19
1 Haziran 2022 yılında Legia II
25 Ocak 2023 yılında Legia Varşova
Filip Rejczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Rejczyk şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Filip Rejczyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Polonya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 5 gol atmıştır.
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