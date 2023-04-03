Filip Ristic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Ristic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Filip Ristic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Ristic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.