Filip Ristic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Ristic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Ristic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Ristic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Ristic 27 Şubat 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Ristic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK IMT Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Ristic'nin FK IMT Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Filip Ristic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Ristic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında IMT Belgrad U19
Filip Ristic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Ristic şuan FK IMT Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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