Filip Rosandic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Rosandic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Rosandic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Rosandic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Rosandic 27 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Rosandic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Rosandic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Rosandic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Rosandic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Rosandic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Rosandic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2016 yılında FK Jezero

30 Haziran 2017 yılında FK Decic Tuzi

1 Temmuz 2018 yılında FK Lovcen

13 Şubat 2019 yılında Kom Podgorica

30 Haziran 2019 yılında FK Lovcen

29 Ocak 2021 yılında FK Iskra

1 Temmuz 2021 yılında Fight. Knights

25 Şubat 2022 yılında OFK Titograd

9 Ağustos 2022 yılında Jedinstvo

Filip Rosandic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Rosandic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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