Filip Samurovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Samurovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Samurovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Samurovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Samurovic 23 Eylül 2002 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Samurovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dynamic Agency yapmaktadır. Filip Samurovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Samurovic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Samurovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Samurovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Samurovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Samurovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Macva

Filip Samurovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Samurovic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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