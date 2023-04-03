Filip Schmoranz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Schmoranz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Filip Schmoranz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Schmoranz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.