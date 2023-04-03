Filip Schmoranz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Schmoranz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Schmoranz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Schmoranz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Schmoranz 14 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Schmoranz Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Schmoranz'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Filip Schmoranz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Schmoranz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Hr. Kralove U19
1 Temmuz 2022 yılında Hr. Kralove B
Filip Schmoranz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Schmoranz şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Hradec Králové (2009 - 2022)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.