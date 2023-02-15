Filip Sidklev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Sidklev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Sidklev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Sidklev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Sidklev 12 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Sidklev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Sidklev, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Sidklev'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Sidklev Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filip Sidklev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Filip Sidklev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Sidklev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2023 yılında Brommapojkarna

Filip Sidklev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Sidklev şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Sidklev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna

İsveç U17 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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