Filip Sivonjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Sivonjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Sivonjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Sivonjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Sivonjic 9 Ağu 2001 tarihinde Novo mesto şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Filip Sivonjić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Sivonjic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Sivonjic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Sivonjic'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Sivonjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Sivonjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Filip Sivonjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Sivonjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında NKP Krško

25 Ocak 2023 yılında NK Krsko

Filip Sivonjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Sivonjic şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.