Filip Sjoberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Sjoberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Sjoberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Sjoberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Sjoberg 12 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Sjoberg Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Filip Sjoberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Sjoberg'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Sjoberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filip Sjoberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Sjoberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Sjoberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Helsingborgs IF

31 Temmuz 2020 yılında Dalkurd

16 Ocak 2021 yılında Ängelholms FF

11 Ağu 2021 yılında Brage

Filip Sjoberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Sjoberg şuan IK Brage takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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