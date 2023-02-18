Filip Sredojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Sredojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Sredojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Sredojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Sredojevic 14 Haziran 1996 tarihinde Zvornik şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Filip Sredojević | Филип Средојевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Sredojevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Sredojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Sredojevic'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Sredojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Sredojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Sredojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Sredojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında OFK Belgrad

1 Ağu 2015 yılında Smederevo

30 Haziran 2016 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2016 yılında FK Odzaci

1 Ocak 2017 yılında Graficar

14 Temmuz 2018 yılında Dinamo Pancevo

1 Ocak 2019 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2019 yılında Borac Sakule

5 Ağu 2020 yılında Trayal

1 Temmuz 2021 yılında Jedinstvo Sur

17 Ocak 2022 yılında Zarkovo

1 Temmuz 2022 yılında Trayal

Filip Sredojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Sredojevic şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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