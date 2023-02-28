Filip Stamenkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Stamenkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Stamenkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Stamenkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Stamenkovic 15 Eylül 1998 tarihinde Vranje şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Стаменковић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Stamenkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Filip Stamenkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Stamenkovic'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Stamenkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Stamenkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Filip Stamenkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Stamenkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rad Belgrad

15 Temmuz 2019 yılında Dinamo Vranje

25 Ağustos 2020 yılında Zlatibor

19 Ağustos 2021 yılında Veles Moskova

18 Ocak 2023 yılında Metallurg Bk.

Filip Stamenkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Stamenkovic şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Rad, FK Voždovac

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.