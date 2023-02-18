Filip Stanisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Stanisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Stanisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Stanisavljevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Stanisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Stanisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Stanisavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Stanisavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Stanisavljevic 20 Mayıs 1987 tarihinde Požarevac şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Станисављевић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Stanisavljevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Stanisavljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Stanisavljevic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

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Filip Stanisavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Stanisavljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Stanisavljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Stanisavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Teleoptik

1 Haziran 2007 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2007 yılında Metalac

1 Temmuz 2009 yılında Javor-Matis

23 Temmuz 2012 yılında Újpest FC

1 Temmuz 2015 yılında Platanias

1 Ağu 2018 yılında Radnik

20 Ağu 2020 yılında Mladost

20 Ocak 2021 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2021 yılında Vozdovac

5 Temmuz 2022 yılında Vrsac

Filip Stanisavljevic kimdir

Filip Stanisavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Stanisavljevic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Rudar Kostolac, FK Partizan Belgrad

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Filip Stanisavljevic nereli

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