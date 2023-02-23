Filip Starzynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Starzynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Starzynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Starzynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Starzynski 27 Mayıs 1991 tarihinde Szczecin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Filip Starzyński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Starzynski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Filip Starzynski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 19 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Filip Starzynski'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Starzynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Starzynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Filip Starzynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Starzynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Ruch Chorzow

1 Temmuz 2015 yılında KSC Lokeren

27 Ocak 2016 yılında Zaglebie Lubin

30 Haziran 2016 yılında KSC Lokeren

19 Temmuz 2016 yılında Zaglebie Lubin

Filip Starzynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Starzynski şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Starzynski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wicher Przelewice, Salos Szczecin

Polonya takımında 23 numaralı formasıyla 7 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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