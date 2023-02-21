Filip Stepanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Stepanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Stepanek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Stepanek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Stepanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Stepanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Stepanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Stepanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Stepanek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Stepanek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Stepanek 12 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur.  Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Štěpánek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Stepanek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Stepanek'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Stepanek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Stepanek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Stepanek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Stepanek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zlin B

25 Ağustos 2020 yılında HS Kromeriz

31 Aralık 2020 yılında FC Zlin B

23 Temmuz 2021 yılında MFK Vyskov

Filip Stepanek kimdir

Filip Stepanek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Stepanek şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Sokol Němčice (2005 - 2009)
FC FASTAV Zlín (2009 - 2017)

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Filip Stepanek nereli

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